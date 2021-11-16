В Харькове под колеса трамвая попала 19-летняя девушка - ее экстренно отвезли в больницу.
К сожалению, травмы были несовместимы с жизнью.
Харьковский национальный медицинский университет сообщил, что известно о девушке.
Так, в ВУЗе, где она училась рассказали, что девушка – уроженка Индии Мишра Кхушбу.
Девушка была студенткой 2 курса. Иностранка училась на врача по специальности "Медицина".
София Ротару на фоне слухов о тяжелой болезни засобиралась в Россию: "О боги..."
Тело украинца нашли на свалке: его замучили, связали и завернули в покрывало
Зарицкая из KAZKA неожиданно спелась с Саниной, уехав Украины: "Бедная Тина Кароль"
Болезнь погубила знаменитого актера: "Он был олицетворением нового поколения"
Начался штурм польской границы, раздалась стрельба: кадры с места событий
"Ректорат, сотрудники и студенты глубоко скорбят по поводу смерти Мишры Кхушбу и выражают искренние соболезнования ее семье и близким", – отметили в университете.
Ранее сообщалось, что в Харькове ребенок не мог выбраться из горящей квартиры.
Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.
В Харькове 13 ноября на улице Валентиновской вспыхнул пожар на балконе одной из квартир на 3 этаже жилого дома.
Пламя охватило около 7 квадратных метров. Спасатели в 16:38 локализовали пламя и ворвались в квартиру, где находился 12-летний мальчик - ребенка с ожогами госпитализировали в больницу.
Напомним, что смертельная ДТП произошла на перекрестке в Харькове, появилось видео.
Как сообщала Politeka, в трамвае на глазах у пассажиров произошла трагедия: спасти не удалось.
Также Politeka писала, что машина с друзьями-подростками превратилось в металлолом.