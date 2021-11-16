В Харькове под колеса трамвая попала 19-летняя девушка - ее экстренно отвезли в больницу.

К сожалению, травмы были несовместимы с жизнью.

Харьковский национальный медицинский университет сообщил, что известно о девушке.

Так, в ВУЗе, где она училась рассказали, что девушка – уроженка Индии Мишра Кхушбу.

Девушка была студенткой 2 курса. Иностранка училась на врача по специальности "Медицина".

"Ректорат, сотрудники и студенты глубоко скорбят по поводу смерти Мишры Кхушбу и выражают искренние соболезнования ее семье и близким", – отметили в университете.

Ранее сообщалось, что в Харькове ребенок не мог выбраться из горящей квартиры.

Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.

В Харькове 13 ноября на улице Валентиновской вспыхнул пожар на балконе одной из квартир на 3 этаже жилого дома.

Пламя охватило около 7 квадратных метров. Спасатели в 16:38 локализовали пламя и ворвались в квартиру, где находился 12-летний мальчик - ребенка с ожогами госпитализировали в больницу.

Напомним, что смертельная ДТП произошла на перекрестке в Харькове, появилось видео.

Как сообщала Politeka, в трамвае на глазах у пассажиров произошла трагедия: спасти не удалось.

Также Politeka писала, что машина с друзьями-подростками превратилось в металлолом.