В Харькове скоро выпадет первый снег - появился прогноз гидрометцентра.
Об этом сообщила заведующая сектором метеопрогнозов Харьковского гидрометцентра Евгения Ляшенко, передает «Объектив».
Сейчас погоду в Харькове определяет скандинавский антициклон, который медленно перемещается на восток через Украину. Под воздействием этого антициклона страна будет еще три дня.
Ожидаются достаточно низкие температуры ночью: 16 ноября ночью 6 – 8 градусов мороза, днем 3 – 5 градусов тепла. 17 – 28 ноября – ночью от 5 до 10 мороза. Днем тоже очень слабый плюс — от 0 до 5 градусов тепла.
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К слову, зима начнет приходить в Украину постепенно. Начиная с понедельника, 15 ноября, температура воздуха начала снижаться и ряд регионов ощутят "зимнюю погоду".
А до конца месяца на севере страны уже будет фиксироваться -10 градусов.
В общем, подчеркнула синоптик, зима будет продолжительной, температурный режим неустойчив.
Напомним, заморозки отступят, а температура позволит украинцам напоследок насладиться солнечной погодой.
Как сообщала Politeka, облака над Киевом окрасились в красные оттенки, кадры уникального явления.
Также Politeka писала, что синоптики рассказали, какой будет зима в Украине.