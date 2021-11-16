В Харькове скоро выпадет первый снег - появился прогноз гидрометцентра.

Об этом сообщила заведующая сектором метеопрогнозов Харьковского гидрометцентра Евгения Ляшенко, передает «Объектив».

Сейчас погоду в Харькове определяет скандинавский антициклон, который медленно перемещается на восток через Украину. Под воздействием этого антициклона страна будет еще три дня.

Ожидаются достаточно низкие температуры ночью: 16 ноября ночью 6 – 8 градусов мороза, днем 3 – 5 градусов тепла. 17 – 28 ноября – ночью от 5 до 10 мороза. Днем тоже очень слабый плюс — от 0 до 5 градусов тепла.

К слову, зима начнет приходить в Украину постепенно. Начиная с понедельника, 15 ноября, температура воздуха начала снижаться и ряд регионов ощутят "зимнюю погоду".

А до конца месяца на севере страны уже будет фиксироваться -10 градусов.

В общем, подчеркнула синоптик, зима будет продолжительной, температурный режим неустойчив.

Напомним, заморозки отступят, а температура позволит украинцам напоследок насладиться солнечной погодой.

Как сообщала Politeka, облака над Киевом окрасились в красные оттенки, кадры уникального явления.

Также Politeka писала, что синоптики рассказали, какой будет зима в Украине.