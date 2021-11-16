В харьковской школе ребенок в столовой обнаружил в своей тарелке мерзкое насекомое.

Об этом сообщили родители девочки в харьковском телеграм-канале «ХХ».

По информации родителей, в школьной столовой девочка нашла гусеницу в макаронах.



«Мало того, что перед ней не извинились и не вернули деньги, её ещё и обвинили в том, что она оговаривает работников столовой и сама подкинула туда насекомое. Одноклассники стали на защиту моей дочери и подтвердили тот факт, что гусеница уже была в порции, но работники столовой и администрация школы решили замять инцидент и приказали детям молчать», – написала мать девочки.

Ранее сообщалось, что в школьной столовой Одесской области крысы выбегают из укрытия и бегают по столам в поисках пищи.

Хвостатого грызуна заметили ученики одной из школ Теплодара 1 ноября и сняли крысу на камеру телефона.

На кадрах видно, как огромная крыса вылезла на стол, где готовят еду детям и принялась там хозяйничать.

По всей видимости, крысы чувствую себя вольготно в помещении столовой. Их не пугают даже люди.

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