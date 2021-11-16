В Харькове аферисты ходили по домам пенсионеров и требовали оплатить "штраф".

Патрульные получили сигнал, что по квартирам ходят двое мужчин, которые представляются сотрудниками коммунального предприятия Харькова.

Мужчины заходили в квартиры пожилых людей для проверки газового оборудования.

Аферисты якобы находили неисправности и требовали оплатить штраф.

Правоохранители получили описание личностей этих мужчин, а также их автомобиля ВАЗ.

Патруль заметил и остановил подходящий под описание автомобиль, в нем были мужчины.

Для дальнейшего разбирательства была вызвана следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что харьковчанин «изгонял духов» из матери — после этого женщину увезла скорая.

Происшествие случилось 2 ноября в поселке Андреевка.

45-летний мужчина, которого ранее лечили от психического заболевания, задержан, сообщили в ГУНП в Харьковской области.

После так называемого «изгнания духов», избиения и угроз убить 76-летняя женщина попала в больницу.

Напомним, что вандал разгромил лифт в многоэтажном доме, кадры: Назло соседям

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