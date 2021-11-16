В Харькове аферисты ходили по домам пенсионеров и требовали оплатить "штраф".
Патрульные получили сигнал, что по квартирам ходят двое мужчин, которые представляются сотрудниками коммунального предприятия Харькова.
Мужчины заходили в квартиры пожилых людей для проверки газового оборудования.
Аферисты якобы находили неисправности и требовали оплатить штраф.
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Правоохранители получили описание личностей этих мужчин, а также их автомобиля ВАЗ.
Патруль заметил и остановил подходящий под описание автомобиль, в нем были мужчины.
Для дальнейшего разбирательства была вызвана следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось, что харьковчанин «изгонял духов» из матери — после этого женщину увезла скорая.
Происшествие случилось 2 ноября в поселке Андреевка.
45-летний мужчина, которого ранее лечили от психического заболевания, задержан, сообщили в ГУНП в Харьковской области.
После так называемого «изгнания духов», избиения и угроз убить 76-летняя женщина попала в больницу.
Напомним, что вандал разгромил лифт в многоэтажном доме, кадры: Назло соседям
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Как сообщала Politeka, в Харькове молодой отец забрался с новорожденным на крышу многоэтажки: "карантин довел".