16 ноября на 60-м году жизни скончался известный харьковский скульптор Сейфаддин Гурбанов.

Об этом сообщает Telegram-канал "ТРУХА".

Родился известный харьковський скульптор Сейфаддин Гурбанов в Азербайджанской ССР, в городе Нахичевани, в 1962 году. В 1989 году окончил Харьковский художественно-промышленный институт. И с тех пор его судьба постоянно была связана с первой столицей Украины.

Его работы знают не только местные жители, но и гости города. Среди наиболее известных работ харьковского скульптора памятники Илье Мечникову и Алексею Бекетову, скульптуры "Скрипач на крыше", "Инспектор ГАИ", "Первая учительница", "Семь чудес Харькова".

Кроме того, Сейфаддин Гурбанов является автором памятника украинскому философу Григорию Сковороде в г. Любляны (Словения). Данный памятник является настоящим украшением города

Членом Союза художников Украины Сейфадин Гурбанов стал в 1991 году. В 2004 году получил звание Заслуженного художника Украины. А через шесть лет в 2010, стал народным художником Украины.

Кроме того, Сейфадин Гурбанов - почетный гражданин Харьковской области. Имеет многочисленные награды. Среди них, Почетный знак Харьковского областного совета "Слобожанская слава", международный орден "Святая София", международная награда "Сократ" британского университета в Оксфорде. Совсем недавно в харьковском сквере Мыслителей был открыт новый памятник, который сразу же пришелся по душе посетителям.

Все, кто близко знал скульптора, утверждают, что в его планах было создание многих скульптур, которые могли стать настоящи украшением Харькова, города, ставшим родным известному скульптору.

Как сообщили родные, скульптор скоропостижно скончался из-за коронавирусной инфекции.

Напомним, что умерла известная певица и актриса из «Друзей».

Как сообщала Politeka, умерла советская актриса и звезда популярного сериала.

Также Politeka писала, что популярный музыкант скоропостижно скончался:"делал все с душой".