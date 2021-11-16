В центре Харькова из дома отселили жителей двух подъездов.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

В Харькове по улице Культуры в 6-этажном жилом доме загорелась кровля.

На ликвидацию пожара направили 80 спасателей и 24 пожарных машин.

"Подразделения ГСЧС спасли семь человек и вывели на свежий воздух шесть человек. В результате пожара огнем уничтожено кровлю на площади 500 квадратных метров и повреждено деревянное покрытие в трех квартирах на шестом этаже", — пояснили спасатели.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области подросток пострадал от взрывчатки - появилось фото.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Несчастный случай произошел в Чугуевском районе - 13-летний парень пострадал от взрывчатки.

Пятеро детей от 9 до 14 лет собирали на поле остатки капусты. 13-летний подросток нашел пиротехническое устройство и оторвал чеку - взрывчатка сработала и оторвала фалангу пальца руки.

На место приехала скорая - ребенка госпитализировали в больницу.

Напомним, взрыв газа в жилом доме, люди выбрасывают детей из окон: первые кадры с места

Как сообщала Politeka, страшный взрыв прогремел на заводе: десятки погибших и раненых, дома превратились в руины

Также Politeka писала, что мощный взрыв уничтожил российский завод, число жертв стремительно растет: опубликовано видео.