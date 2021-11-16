В Харькове правоохранители во время рейда обнаружили четырех голодных детей, которые проживали в антисанитарных условиях.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Харьковской области.

Как сообщили работники ювенальной превенции, они посетили семью в которой проживает четверо несовершеннолетних детей: три девушки в возрасте от 9 до 15 лет и их 17-летний брат. Во время осмотра жилища везде был заметен беспорядок, грязь, а в холодильнике да и в самом доме не было никаких пищевых продуктов. Условия проживания семьи не соответствуют нормам, поэтому дети не могут развиваться полноценно.

Правоохранители сразу сообщили о вопиющем случае работников службы по делам детей. Девушек и парня было направлено в больницу для прохождения медицинского осмотра. Врачи в свою очередь должны установить состояние здоровья каждого ребенка.

Как сообщением прессслужбы полиции. на 40-летнюю мать четверых детей, правоохранителями был составлен протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Если вина женщины будет доказана ей грозит штраф в размере от 850 до 1700 гривен.

Напомним, украинка оставила детей одних без еды и воды: полиция разыскивает горе-мать

Как сообщала Politeka, малолетки устроили погром общественного транспорта в Одессе: пришлось вызвать полицию

Также Politeka писала, девятимесячную Вику похитили на Львовщине, фото: полиция выдала детали



