В Харькове правоохранители во время рейда обнаружили четырех голодных детей, которые проживали в антисанитарных условиях.
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Как сообщили работники ювенальной превенции, они посетили семью в которой проживает четверо несовершеннолетних детей: три девушки в возрасте от 9 до 15 лет и их 17-летний брат. Во время осмотра жилища везде был заметен беспорядок, грязь, а в холодильнике да и в самом доме не было никаких пищевых продуктов. Условия проживания семьи не соответствуют нормам, поэтому дети не могут развиваться полноценно.
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Правоохранители сразу сообщили о вопиющем случае работников службы по делам детей. Девушек и парня было направлено в больницу для прохождения медицинского осмотра. Врачи в свою очередь должны установить состояние здоровья каждого ребенка.
Как сообщением прессслужбы полиции. на 40-летнюю мать четверых детей, правоохранителями был составлен протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Если вина женщины будет доказана ей грозит штраф в размере от 850 до 1700 гривен.
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