В Харьковской области от ковида скончались десятки человек.

Так, по данным Министерства здравоохранения Украины, 15 ноября скончалось 36 человек с диагнозом COVID-19.

Всего с начала пандемии коронавируса в Харьковской области известно о 5115 летальных случаях от коронавируса.

По данному показателю регион занимает 3 место в Украине. Больше умерших зафиксировали в Киеве (6946) и Днепропетровской (6898) области.

Ранее сообщалось, что в харьковской «чернобыльской» больнице с 1 октября начали принимать пациентов с ковидом.

Уже за первый день работы медучреждение почти полностью заполнили тяжелыми пациентами.

Об этом сообщила заместитель директора больницы Елена Омельяненко.

«Наш диспансер радиационной защиты населения или, как его называют чернобыльский диспансер, снова открылся для лечения пациентов с COVID-19. За сутки мы приняли 141 человека, все тяжелые, все на кислород», - заявила врач.

Известно, что в больнице создали 170 койко-мест, из них с потоковым кислородом – 140.

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