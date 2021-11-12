В Харькове работнику "скорой помощи" пришлось собственноручно "расчищать" дорогу спец автомобилю

Об этом сообщает Telegram-канал "Труха".

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Как сообщили пользователи социальных сетей, утром 11 ноября, машина скорой помощи двигалась Жасминовым бульваром. Но неожиданно ее дорогу преградил другой автомобиль.

Чтобы расчистить дорогу, один работник "скорой" отодвинул автомобиль с дороги. По мнению очевидцев, авто, вероятно, скатилось с парковочного места. В конце видео появился водитель горе-автомобиля.

Большинство комментаторов похвалили работника "скорой" и отметили, что подобные инциденты очень мешают медикам экстренной помощи вовремя прибывать в тяжелых пациентов.

Ранее уже сообщалось, что в Одесской области быстрые зафиксированы случаи, когда врачи скорой помощи отказываются доставлять пациентов в больницы. Дело в том, что в городских медицинских учреждениях осталось катастрофически мало мест. Поэтому врачам приходится оставлять тяжелых пациентов дома.

Напомним, "Остановите, водителю плохо!": юный Саша спас маршрутчика и пассажиров, фото

Как сообщала Politeka, автобус разбился на украинской трассе.

Также Politeka писала, что фура на большой скорости влетела в маршрутку с украинцами, есть погибшие.