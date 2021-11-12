В Харькове работнику "скорой помощи" пришлось собственноручно "расчищать" дорогу спец автомобилю
Об этом сообщает Telegram-канал "Труха".
Как сообщили пользователи социальных сетей, утром 11 ноября, машина скорой помощи двигалась Жасминовым бульваром. Но неожиданно ее дорогу преградил другой автомобиль.
Чтобы расчистить дорогу, один работник "скорой" отодвинул автомобиль с дороги. По мнению очевидцев, авто, вероятно, скатилось с парковочного места. В конце видео появился водитель горе-автомобиля.
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Большинство комментаторов похвалили работника "скорой" и отметили, что подобные инциденты очень мешают медикам экстренной помощи вовремя прибывать в тяжелых пациентов.
Ранее уже сообщалось, что в Одесской области быстрые зафиксированы случаи, когда врачи скорой помощи отказываются доставлять пациентов в больницы. Дело в том, что в городских медицинских учреждениях осталось катастрофически мало мест. Поэтому врачам приходится оставлять тяжелых пациентов дома.
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Как сообщала Politeka, автобус разбился на украинской трассе.
Также Politeka писала, что фура на большой скорости влетела в маршрутку с украинцами, есть погибшие.