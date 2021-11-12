В Харькове, 11 ноября, водитель Toyota Land Cruiser сбил детей на пешеходном переходе.

Как ранее сообщала Politeka, автомобиль проехал перекресток на красный свет и врезался в людей, которые в то время переходили "зебру". Под колесами внедорожника оказались 13-летние мальчик и девочка. Сейчас пострадавшие находятся в больнице. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

Подозреваемый в ДТП был задержан правоохранителями. По их данным, 34-летний мужчина уже имеет судимость, передает ТСН.

В мае этого года он был осужден к трем годам лишения свободы за кражу. Однако суд назначил мужчине испытательный срок - один год.

По сообщению министра МВД Дениса Монастырского, правоохранители подозревают, что водитель Toyota Land Cruiser в момент ДТП мог находиться под действием наркотических веществ. По крайней мере, раньше в этом его подозревали и даже привлекали к ответственности за незаконное производство и хранение наркотических веществ. Однако, по словам министра, дело по неизвестным причинам, так и не дошло до суда.

Пользователи харьковских Telegram-каналов сообщили, что вроде водитель Toyota Land Cruiser является сыном одного из высокопоставленного харьковского чиновника. По крайней мере, виновник ДТП нигде работает, при этом пользуется довольно дорогим автомобилем. К тому же его соседи рассказали, что у него часто бывает странное поведение.

Согласно действующему законодательству виновнику ДТП грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет, а также лишение права пользоваться транспортным средством до трех лет.

Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.

Как сообщала Politeka, трагическая авария произошла на украинской трассе, куски авто разбросало по асфальту.