В Харькове женщина на подпитии, переходя дорогу, выронила маленького ребенка.
Видео инцидента было
Из видеоролика видно, что пьяная женщина с ребенком на руках, переходит автодорогу с интенсивным движением. При чем делает это с нарушением всех правил дорожного движения. Ведь рядом нет ни пешеходных переходов, ни светофоров. А сам автопоток достаточно плотный и интенсивный. Тем не менее, пьяную женщину это ничуть не смущает. На замечания водителей, она ругалась и показывали разные комбинации из пальцев.
К тому же женщина перецепилась через бордюр и упала, вронив ребенка. Малыш ударился спиной и головой.
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Как позже
Поэтому полицейскими вместе с социальными и медицинскими работниками было принято решение об изъятии ребенка. Как сообщили врачи, у малышей были обнаружены телесные повреждения, вероятно полученные в результате падения.
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