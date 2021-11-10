В Харькове женщина на подпитии, переходя дорогу, выронила маленького ребенка.

Видео инцидента было опубликовано в Telegram-канале "ТРУХА".

Из видеоролика видно, что пьяная женщина с ребенком на руках, переходит автодорогу с интенсивным движением. При чем делает это с нарушением всех правил дорожного движения. Ведь рядом нет ни пешеходных переходов, ни светофоров. А сам автопоток достаточно плотный и интенсивный. Тем не менее, пьяную женщину это ничуть не смущает. На замечания водителей, она ругалась и показывали разные комбинации из пальцев.

К тому же женщина перецепилась через бордюр и упала, вронив ребенка. Малыш ударился спиной и головой.

Как позже сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, после публикации ролика правоохранители установили личность горе-матери. Как выяснилось, 36-летняя харьковчанка находится на учете службы по делам детей и уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей.

Поэтому полицейскими вместе с социальными и медицинскими работниками было принято решение об изъятии ребенка. Как сообщили врачи, у малышей были обнаружены телесные повреждения, вероятно полученные в результате падения.

Сейчас девочка находится в городской детской больнице. Правоохранители решают вопрос о привлечении матери к административной ответственности

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