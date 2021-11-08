За неуплаченные штрафы у водителей-должников в Харьковской области изымают автомобили.
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По данным Восточного межрегионального управления Министерства юстиции уже изъято 10 авто, у водителей, которые не оплатили штрафы за нарушение правил дорожного движения.
Сотрудниками правоохранительных органов с помощью системы "Гарпун" уже идентифицировано около 250 автомобилей, находящихся в розыске.
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Их владельцам все же пришлось оплатить штрафы на сумму почти 200 тыс. гривен. Однако есть те, что отказались наотрез. У 10 автовладельцев были изъяты транспортные средства.
Как сообщили в Министерстве юстиции Украины, в случае не уплаты штрафов, изъятые авто будут переданы на реализацию. После продажи автомобиля, если его стоимость будет превышать штраф и дополнительные платежи, остаток средств будет перечислен должнику.
В Харькове в рамках проекта "Безопасный город" работники исполнительной службы имеют доступ к городским камерам видеонаблюдения. Это позволяет оперативно находить и идентифицировать автомобили должников.
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