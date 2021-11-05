В Харьковской области заканчиваются длинные школьные каникулы - как теперь будут учиться дети.

Об этом сообщила директор Департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко, пишет "ГородХ".

После трехнедельных осенних каникул в Харькове возобновляется учебный процесс.

"Со следующей недели, с понедельника, школьники Харькова - с 1 по 11 классы - учатся в стационарном режиме", - заявила Деменко.

Ранее сообщается, что в Ужгороде в одной из школ города ученикам выдали пищу в канцелярских файлах - поэтому городской совет и правоохранители уже начали проверку.

Инцидент произошел в школе №6 имени В.С Гренджи-Донского. Пользователи соцсетей отмечают, что это уже не впервые детей кормят некачественно.

Очевидцы опубликовали фотографии, как в школе №6 им. В.С Гренджи-Донского в Ужгороде детям выдали блины в файлах для документов, что опасно для здоровья.

Также очевидцы утверждают, что такое в учебном заведении случается не впервые. Там часто кормят детей холодной пищей из самых дешевых продуктов питания.

Напомним, что в Украине могут отменить масочный режим: главный санврач предупредил, когда это произойдет

Как сообщала Politeka, ужесточение карантина, вводятся новые правила: что будет с работой школ, кинотеатров и спортзалов.

Также Politeka писала, что в МОЗ предупредили о закрытии школ, несмотря на вакцинацию учителей.