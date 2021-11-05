В Харькове на станции метро "Героев Труда" подростки нарушили правила пребывания в подземке.

Парни не реагировали на замечания сотрудников метрополитена, передает "Труха".

Поскольку это была конечная станция линии, то на ней всегда находится сотрудник метро, который проверяет пребывающие составы.

Сотрудница метро увидела, что подростки курят и находятся без масок - она сделала парням замечание. Также сотрудница станции вызвала на платформу полицию, но парни запрыгнули в прибывший состав и уехали.

К слову, недавно в Харькове мужчина начал курить прямо в вагоне метро.

Об этом сообщили в соцсетях.

Поведение мужчины с электронной сигаретой вызвало возмущение в сети, в комментарих также отметили, что на мужчине нет маски.

Начальник пресс-службы Харьковского метрополитена Алексей Битнер заявил, что жалоб по поводу курения в вагоне метро от пассажиров не поступало.

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