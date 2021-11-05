В Харькове началась продажа билетов на концерт ранее запрещенного в Украине российского рэпера Басты.
Концерт планируется провести во Дворце спорта 17 декабря.
Цена билета составляет от 700 гривен.
Напомним, 4 года назад СБУ запретила певцу въезд в Украину сроком на три года.
Причиной запрета является тот факт, что репер посещал территорию Крыма с концертами без прохождения украинского пограничного контроля.
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На данный момент известно, что срок санкций в отношении исполнителя истек и Министерство культуры исключило Басту из списка лиц, угрожающих национальной безопасности.
Ранее Моргенштерн, которому запретили въезжать в Украину решил выступить в Харькове, Запорожье и Киеве.
Концерты рэпера запланированы на 2021 год. Концерт в Запорожье запланирован на 13 ноября. 15 ноября рэпер хочет приехать в Харьков, а 16 ноября выступление пройдет во Дворце Спорта в Киеве.
Билеты стоят от 690 до 4490 грн.
Отметим, что в 2020 году Моргенштерн запланировал выступления в Украине, которые должны были пройти в июне нынешнего года. Артист их отменил, заявив, что боится приезжать в Украину.
Напомним, что российская певица в Киеве обматерила и выгнала с концерта зрителя
Как сообщала Politeka, скандальный Моргенштерн сделал признание об украинцах
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