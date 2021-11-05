В Харькове проведут клинические испытания лекарств от ковида - что известно на данный момент.
Об этом говорится в приказе Министерства здравоохранения.
На базе Харьковской городской студенческой больницы будут исследовать препарат ритонавир производства Pfizer в таблетках по 150 мг.
В исследованиях примут участие взрослые люди, которые контактировали с больными COVID-19.
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Кроме того, начнутся испытания препарата мол нупиравир (MK4482) производства Merck. В них примут участие также взрослые лица, которые живут с больными ковидом
Данные исследования будут проводиться с включением плацебо.
Ранее сообщалось, что украинцы оккупировали поликлиники, чтобы вакцинироваться перед "красной" зоной.
Видео с места событий опубликовал Ярослав Хоменко в Фейсбук.
Жители попросту забыли о существовании очередей, поэтому началась давка и полнейший хаос с криками.
"Вакцина от коронавируса ещё никогда не была такой желанной", - говорится под видео.
Как известно, в "красной" зоне запрещается деятельность рынков, посещение заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, кинотеатров, проведение массовых мероприятий и прочее.
Эти ограничения не работают, если 100% сотрудников были вакцинированы и посетители имеют "зеленый" сертификат или отрицательный результат ПЦР-теста.
Напомним, тысячи заболевших и больше 600 новых жертв: где ситуация с вирусом в Украине хуже всего
Как сообщала Politeka, без сертификата никуда: новые ограничения ждут украинцев с 1 ноября
Также Politeka писала, в Минздраве заговорили о дополнительной вакцинации: кому нужна еще одна прививка.