В Харькове проведут клинические испытания лекарств от ковида - что известно на данный момент.

Об этом говорится в приказе Министерства здравоохранения.

На базе Харьковской городской студенческой больницы будут исследовать препарат ритонавир производства Pfizer в таблетках по 150 мг.

В исследованиях примут участие взрослые люди, которые контактировали с больными COVID-19.

Кроме того, начнутся испытания препарата мол нупиравир (MK4482) производства Merck. В них примут участие также взрослые лица, которые живут с больными ковидом

Данные исследования будут проводиться с включением плацебо.

Ранее сообщалось, что украинцы оккупировали поликлиники, чтобы вакцинироваться перед "красной" зоной.

Видео с места событий опубликовал Ярослав Хоменко в Фейсбук.

Жители попросту забыли о существовании очередей, поэтому началась давка и полнейший хаос с криками.

"Вакцина от коронавируса ещё никогда не была такой желанной", - говорится под видео.

Как известно, в "красной" зоне запрещается деятельность рынков, посещение заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, кинотеатров, проведение массовых мероприятий и прочее.

Эти ограничения не работают, если 100% сотрудников были вакцинированы и посетители имеют "зеленый" сертификат или отрицательный результат ПЦР-теста.

Напомним, тысячи заболевших и больше 600 новых жертв: где ситуация с вирусом в Украине хуже всего

Как сообщала Politeka, без сертификата никуда: новые ограничения ждут украинцев с 1 ноября

Также Politeka писала, в Минздраве заговорили о дополнительной вакцинации: кому нужна еще одна прививка.