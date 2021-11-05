В Харьковской области перевернулся автомобиль - спасатели перенесли пострадавшую женщину в «скорую».

Спасателям поступило сообщение о помощи, которая требовалась из-за ДТП на трассе Золочев-Одноробовка.

В результате "мистического" ДТП перевернулась легковушка «Chevrolet Lacetti». Из-за чего произошла авария - неизвестно, о других машинах, которые могли быть причастные к аварии - информации нет. Судя по фото, происшествие произошло на трассе, где нет резких поворотов.

По информации спасателей, женщина 1990 года рождения сама вылезла из автомобиля, но не могла встать.

Спасатели транспортировали пострадавшую в карету скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что под Харьковом 15-летний велосипедист погиб под электричкой.

Об этом сообщает Нацполиция области.

Предварительно установлено, что во время движения в направлении Люботина поезд сообщением "Основа - Люботин" сбил несовершеннолетнего, который ехал на велосипеде.

От полученных травм 15-летний юноша погиб на месте.

Следствие продолжается, все подробности ЧП выясняются.

Напомним, что смертельная ДТП произошла на перекрестке в Харькове, появилось видео.

Как сообщала Politeka, в трамвае на глазах у пассажиров произошла трагедия: спасти не удалось.

Также Politeka писала, что машина с друзьями-подростками превратилось в металлолом.