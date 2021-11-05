В харьковскую колонию хотят купить раскладной мангал к Новому году.
Информация об этом появилась на портале публичных закупок ProZorro, передает "Багнет".
28 октября колония заключила договор на поставку раскладного мангала размером 400х270х170.
Договор о закупке заключен без использования электронной системы закупок.
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На мангал решили потратить 786 гривен из денег от хозяйственной деятельности предприятия. Доставить его должны до 31 декабря.
Ранее сообщалось, что в Харькове собираются огромные очереди на вход новый парк развлечений - некоторые лезут через забор.
Огромные очереди выстроились у входа в новый фэнтези-парк в Харькове.
"Охрана дозирует количество посетителей парка. Образовалась километровая очередь до самого метро", - писали местные телеграм-каналы.
Очевидцы говорят, что некоторые посетители лезли через забор, чтобы не стоять в очереди.
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