В харьковскую колонию хотят купить раскладной мангал к Новому году.

Информация об этом появилась на портале публичных закупок ProZorro, передает "Багнет".

28 октября колония заключила договор на поставку раскладного мангала размером 400х270х170.

Договор о закупке заключен без использования электронной системы закупок.

На мангал решили потратить 786 гривен из денег от хозяйственной деятельности предприятия. Доставить его должны до 31 декабря.

Ранее сообщалось, что в Харькове собираются огромные очереди на вход новый парк развлечений - некоторые лезут через забор.

Огромные очереди выстроились у входа в новый фэнтези-парк в Харькове.

"Охрана дозирует количество посетителей парка. Образовалась километровая очередь до самого метро", - писали местные телеграм-каналы.

Очевидцы говорят, что некоторые посетители лезли через забор, чтобы не стоять в очереди.

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