В Харькове мужчина похитил оборудование по меньшей мере из 20 лифтов.
Задержали мужчину после очередной кражи в одном из районов Харькова, сообщили в "ТСН.Ранок".
Мужчина родом из Одессы, лифты портил и в Киеве, но в Харькове злоумышленник нанес ущерб более чем на пять миллионов гривен.
В полиции сообщили, что задержанный мужчина в основном воровал подвесные кабели и шлейфы.
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"Если вину докажут – следующие шесть лет он может провести в тюрьме", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось что в Харькове семья с ребенком чудом избежала трагедии.
ЧП с лифтом произошло на улице Гвардейцев Широнинцев.
По словам отца ребенка, он пытался задержать коляску, но лифт поехал вниз.
Его жена вышла из кабины лифта с сыном и пока он забирал коляску, лифт начал движение с открытой дверью.
К счастью, в происшествии пострадала лишь коляска. Мужчины рассказал, что лифт до этого часто ломался.
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