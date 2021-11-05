В Харькове мужчина похитил оборудование по меньшей мере из 20 лифтов.

Задержали мужчину после очередной кражи в одном из районов Харькова, сообщили в "ТСН.Ранок".

Мужчина родом из Одессы, лифты портил и в Киеве, но в Харькове злоумышленник нанес ущерб более чем на пять миллионов гривен.

В полиции сообщили, что задержанный мужчина в основном воровал подвесные кабели и шлейфы.

"Если вину докажут – следующие шесть лет он может провести в тюрьме", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось что в Харькове семья с ребенком чудом избежала трагедии.

ЧП с лифтом произошло на улице Гвардейцев Широнинцев.

По словам отца ребенка, он пытался задержать коляску, но лифт поехал вниз.

Его жена вышла из кабины лифта с сыном и пока он забирал коляску, лифт начал движение с открытой дверью.





К счастью, в происшествии пострадала лишь коляска. Мужчины рассказал, что лифт до этого часто ломался.

Напомним, что вандал разгромил лифт в многоэтажном доме, кадры: Назло соседям

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Как сообщала Politeka, в Харькове молодой отец забрался с новорожденным на крышу многоэтажки: "карантин довел".