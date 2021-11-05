Студенты Харьковского национального университета имени Каразина пожаловались на отсутствие отопления в ВУЗе.
Студенты ХНУ возмущены, что их не переводят на дистанционную форму обучения.
"Сегодня 4 ноября, а вот про отопление мы так ничего и не слышали. В большинстве аудиторий температура не подымается выше +7, а на верхних этажах и того +4. Госпожа ректор, нас не спасают уже пуховики", - заявили студенты.
По их словам, студенты болеют и продолжают посещать пары, ибо не за горами сессия и никто не хочет получить "недопуск ".
В университете сообщили, что идет процесс подключения теплоснабжения. Планируется, что все объекты начнут отапливаться к понедельнику, 8 ноября.
Мужа Аллы Пугачевой Галкина в Украине настигла горькая участь Киркорова: первые подробности
Мужа Аллы Пугачевой Галкина в Украине настигла горькая участь Киркорова: первые подробности
"Холостячка" Злата Огневич набралась духу и сообщила горестное известие: "На сердце тоже дождь"
Муж Тони Матвиенко Мирзоян принял для себя тяжелое решение: "Не думал, что придется..."
Умер известный актер из «Бригады» и «Бумера», подробности трагедии: «Не дожил до…»
Ранее сообщалось, что студенты общежития пожаловались, что каждое лето их выселяют из комнат, чтобы сдавать отдыхающим.
Речь идет об общежитии Одесского национального университета имени Мечникова, которое находится на улице Довженко, 5 недалеко от моря.
Отдыхающим там предлагают снять комнату посуточно от 800 грн. Особенно популярен 1 этаж здания.
Также туристы в сети оставляют свои отзыве об отдыхе в общежитии.
"Удобства общие, также как умывальники и кухня. Летом в душе нет горячей воды. В общем, за такие деньги суперские условия", - пишут в сети.
Напомним, что студентов вынуждают вакцинироваться, заявление ректора: "Если они хотят..."
Как сообщала Politeka, жизнь студента оборвалась при странных обстоятельствах: "Парень был не один"
Также Politeka писала, пожар охватил студенческое общежитие: кадры ЧП и подробности.