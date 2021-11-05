Студенты Харьковского национального университета имени Каразина пожаловались на отсутствие отопления в ВУЗе.

Студенты ХНУ возмущены, что их не переводят на дистанционную форму обучения.

"Сегодня 4 ноября, а вот про отопление мы так ничего и не слышали. В большинстве аудиторий температура не подымается выше +7, а на верхних этажах и того +4. Госпожа ректор, нас не спасают уже пуховики", - заявили студенты.

По их словам, студенты болеют и продолжают посещать пары, ибо не за горами сессия и никто не хочет получить "недопуск ".

В университете сообщили, что идет процесс подключения теплоснабжения. Планируется, что все объекты начнут отапливаться к понедельнику, 8 ноября.

Ранее сообщалось, что студенты общежития пожаловались, что каждое лето их выселяют из комнат, чтобы сдавать отдыхающим.

Речь идет об общежитии Одесского национального университета имени Мечникова, которое находится на улице Довженко, 5 недалеко от моря.

Отдыхающим там предлагают снять комнату посуточно от 800 грн. Особенно популярен 1 этаж здания.

Также туристы в сети оставляют свои отзыве об отдыхе в общежитии.

"Удобства общие, также как умывальники и кухня. Летом в душе нет горячей воды. В общем, за такие деньги суперские условия", - пишут в сети.

Напомним, что студентов вынуждают вакцинироваться, заявление ректора: "Если они хотят..."

Как сообщала Politeka, жизнь студента оборвалась при странных обстоятельствах: "Парень был не один"

Также Politeka писала, пожар охватил студенческое общежитие: кадры ЧП и подробности.