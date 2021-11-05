В Харьковской области за прошлые сутки ковидом заболели почти две тысячи человек - зафиксированы десятки жертв.
По данным Министерства охраны здоровья Украины на утро 5 ноября, в Харьковской области за сутки СOVID-19 заболели 1733 человек.
Скончались за сутки 35 человек, выздоровели 1264 человека.
За время пандемии в регионе от СOVID-19 умерли 4817 пациентов.
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Ранее сообщалось, что в харьковских больницах, принимающих пациентов с ковидом, не хватает более 2000 медиков.
Об этом сообщила заместитель харьковского городского головы по вопросам охраны здоровья и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.
"Мы потеряли много врачей за время карантина 2225 человек. Из них ушло от нас 665 врачей и 883 медицинских сестер. К сожалению, набрать людей в таком количестве на сегодняшний день невозможно", — сказала чиновница.
Также она добавила, что катастрофически не хватает семейных врачей, терапевтов, педиатров.
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