В Харькове в рамках новой инициативы Минюста изъли автомобиль за неоплаченные штрафы ПДД.

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам исполнительной службы в Министерство юстиции Украины Андрей Гайченко.

Водителем оказался 32 летний гражданин Нигерии с общий долгом перед государством в 80 тысяч гривен за нетрезвую езду по городу.

"Очень хорошо, надеюсь, что будут изымать и у наших соотечественников, с которыми стоят влиятельные родители, кумовья, Сваты, друзья...", "Почему не изъяли после первого штрафа? Харьков, город где нарушители главные на дорогах", " Поддерживаю на все сто процентов!!! Дай Бог Вам удачи в работе!!", Это действительно неплохая инициатива. Вот только предоставьте НПА или решение суда, чтобы были юридические основания поняли", - пигут украинцы в сети.

Ранее сообщалось, что в Харькове укладывали новый асфальт и в дождь, и в мороз - новое дорожное покрытие в результате "поплыло".

Дорожники укладывали новый асфальт нарушая все технологические нормы, гворится в сюжете на телеканале "2+2".

4 августа этого года большую часть проспекта открыли, но осенью на новом покрытии начали появляться деформации, вмятины и колеи.

«Постелили тонкий слой, а по проспекту едут грузовики. На участках, где сделано качественно, всё хорошо. А тут, что оставалось, то и положили. Поэтому в следующем году опять нужен будет ремонт», – говорит харьковчанин.

Напомним, юную девушку сбил поезд на переезде под Харьковом: видео момента

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