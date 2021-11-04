В Харькове неадекват в нетрезвом состоянии бросил гранату в автомобиль такси - водителю пришлось ампутировать ноги.

Мужчина получил приговор спустя 2,5 года после произошедшего.

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Марина Селиванова.

"15 лет лишения свободы избрали и удовлетворили гражданский иск на сумму 3 миллиона 414 тысяч гривен", — рассказала пресс-секретарь.

35-летнего харьковчанина признали виновным по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины (покушение на убийство).

Ранее сообщалось, что в Харьковской области подросток пострадал от взрывчатки - появилось фото.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Несчастный случай произошел в Чугуевском районе - 13-летний парень пострадал от взрывчатки.

Пятеро детей от 9 до 14 лет собирали на поле остатки капусты. 13-летний подросток нашел пиротехническое устройство и оторвал чеку - взрывчатка сработала и оторвала фалангу пальца руки.

На место приехала скорая - ребенка госпитализировали в больницу.

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