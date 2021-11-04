В Харькове неадекват в нетрезвом состоянии бросил гранату в автомобиль такси - водителю пришлось ампутировать ноги.
Мужчина получил приговор спустя 2,5 года после произошедшего.
Об этом сообщила пресс-секретарь суда Марина Селиванова.
"15 лет лишения свободы избрали и удовлетворили гражданский иск на сумму 3 миллиона 414 тысяч гривен", — рассказала пресс-секретарь.
Мужа Аллы Пугачевой Галкина в Украине настигла горькая участь Киркорова: первые подробности
"Шевелился под кожей": из глаза украинки достали 9-сантиметрового паразита, фото
Участник "Мастер Шеф" поразил своей хитростью даже судью Ярославского: "Не гипнотизируй меня"
Судья "Співають всі" Приходько запаниковала из-за кардинальных перемен в жизни: "Не смогу рожать"
Сердце украинского боксера остановилось во время тренировки: "Не верится..."
35-летнего харьковчанина признали виновным по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины (покушение на убийство).
Ранее сообщалось, что в Харьковской области подросток пострадал от взрывчатки - появилось фото.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.
Несчастный случай произошел в Чугуевском районе - 13-летний парень пострадал от взрывчатки.
Пятеро детей от 9 до 14 лет собирали на поле остатки капусты. 13-летний подросток нашел пиротехническое устройство и оторвал чеку - взрывчатка сработала и оторвала фалангу пальца руки.
На место приехала скорая - ребенка госпитализировали в больницу.
Напомним, взрыв газа в жилом доме, люди выбрасывают детей из окон: первые кадры с места
Как сообщала Politeka, страшный взрыв прогремел на заводе: десятки погибших и раненых, дома превратились в руины
Также Politeka писала, что мощный взрыв уничтожил российский завод, число жертв стремительно растет: опубликовано видео.