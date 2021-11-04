В Харькове укладывали новый асфальт и в дождь, и в мороз - новое дорожное покрытие в результате "поплыло".
Дорожники укладывали новый асфальт нарушая все технологические нормы, гворится в сюжете на телеканале "2+2".
4 августа этого года большую часть проспекта открыли, но осенью на новом покрытии начали появляться деформации, вмятины и колеи.
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«Постелили тонкий слой, а по проспекту едут грузовики. На участках, где сделано качественно, всё хорошо. А тут, что оставалось, то и положили. Поэтому в следующем году опять нужен будет ремонт», – говорит харьковчанин.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области электричка сбила мужчину в наушниках, который шел с тачкой.
Несчастье произошло примерно в 9 часов утра 2 ноября, сообщает полиция Харьковщины.
35-летнего мужчину сбила электричка, которая курсировала по маршруту Блызнюки – Харьков.
Машинист сигналил и начал экстренно тормозить, но это было безрезультатно.
Мужчина в наушниках продолжал идти. Как следствие, движение поездов приостановилось примерно на полтора часа.
Пострадавший умер до приезда скорой помощи.
Напомним, юную девушку сбил поезд на переезде под Харьковом: видео момента
Как писала Politeka, трагедия с мужчиной произошла на ж/д под Харьковом: "движение остановилось на 3 часа"
Также Politeka рассказывала о том, что возле Харькова электричка сбила женщину: имела проблемы со слухом.