Харьковчанин «изгонял духов» из матери — после этого женщину увезла скорая.
Происшествие случилось 2 ноября в поселке Андреевка.
45-летний мужчина, которого ранее лечили от психического заболевания, задержан, сообщили в ГУНП в Харьковской области.
После так называемого «изгнания духов», избиения и угроз убить 76-летняя женщина попала в больницу.
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Ранее в Харьковской области подросток пострадал от взрывчатки - появилось фото.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.
Несчастный случай произошел в Чугуевском районе - 13-летний парень пострадал от взрывчатки.
Пятеро детей от 9 до 14 лет собирали на поле остатки капусты. 13-летний подросток нашел пиротехническое устройство и оторвал чеку - взрывчатка сработала и оторвала фалангу пальца руки.
На место приехала скорая - ребенка госпитализировали в больницу.
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