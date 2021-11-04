В Харькове эвакуировали жителей многоэтажки - первые детали и фото с места ЧП.

Как сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

Спасателям поступило сообщение о пожаре по улице Максимилиановской. Возгорание произошло на лестничной площадке в 4-этажном доме.

Шесть пожарных на автоцистернах и автомобиль скорой отправились на место ЧП.

Из горящего дома эвакуировали жителей, в том числе ребенка и мужчину с инвалидностью. Пожар потушили через полтора часа.

Причина возникновения пожара - устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области после ДТП машина загорелась и выгорела дотла.

Автомобиль Mazda-3 и автобус ХАЗ-5320 столкнулись рано утром 4 ноября.

Как сообщили в облуправлении Госслужбы по ЧС, авария произошла в 5:20 в Люботине, на углу ул. Шевченко и ул. Святониколаевской.

В результате удара произошла разгерметизация топливного бака, и машина вспыхнула.

К моменту прибытия спасателей весь автомобиль был охвачен огнем.

В 5:35 пожар удалось локализовать, в 5:55 огонь потушили.

К счастью, пострадавших нет.

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