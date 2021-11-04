В Харькове эвакуировали жителей многоэтажки - первые детали и фото с места ЧП.
Как сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.
Спасателям поступило сообщение о пожаре по улице Максимилиановской. Возгорание произошло на лестничной площадке в 4-этажном доме.
Шесть пожарных на автоцистернах и автомобиль скорой отправились на место ЧП.
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Из горящего дома эвакуировали жителей, в том числе ребенка и мужчину с инвалидностью. Пожар потушили через полтора часа.
Причина возникновения пожара - устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области после ДТП машина загорелась и выгорела дотла.
Автомобиль Mazda-3 и автобус ХАЗ-5320 столкнулись рано утром 4 ноября.
Как сообщили в облуправлении Госслужбы по ЧС, авария произошла в 5:20 в Люботине, на углу ул. Шевченко и ул. Святониколаевской.
В результате удара произошла разгерметизация топливного бака, и машина вспыхнула.
К моменту прибытия спасателей весь автомобиль был охвачен огнем.
В 5:35 пожар удалось локализовать, в 5:55 огонь потушили.
К счастью, пострадавших нет.
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