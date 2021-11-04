В Харьковской области электричка сбила мужчину в наушниках, который шел с тачкой.
Несчастье произошло примерно в 9 часов утра 2 ноября, сообщает полиция Харьковщины.
35-летнего мужчину сбила электричка, которая курсировала по маршруту Блызнюки – Харьков.
Машинист сигналил и начал экстренно тормозить, но это было безрезультатно.
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Мужчина в наушниках продолжал идти. Как следствие, движение поездов приостановилось примерно на полтора часа.
Пострадавший умер до приезда скорой помощи.
Ранее сообщалось, что под Харьковом 15-летний велосипедист погиб под электричкой.
Об этом сообщает Нацполиция области.
Предварительно установлено, что во время движения в направлении Люботина поезд сообщением "Основа - Люботин" сбил несовершеннолетнего, который ехал на велосипеде.
От полученных травм 15-летний юноша погиб на месте.
Следствие продолжается, все подробности ЧП выясняются.
Напомним, юную девушку сбил поезд на переезде под Харьковом: видео момента
Как писала Politeka, трагедия с мужчиной произошла на ж/д под Харьковом: "движение остановилось на 3 часа"
Также Politeka рассказывала о том, что возле Харькова электричка сбила женщину: имела проблемы со слухом