В Харьковской области электричка сбила мужчину в наушниках, который шел с тачкой.

Несчастье произошло примерно в 9 часов утра 2 ноября, сообщает полиция Харьковщины.

35-летнего мужчину сбила электричка, которая курсировала по маршруту Блызнюки – Харьков.

Машинист сигналил и начал экстренно тормозить, но это было безрезультатно.

Мужчина в наушниках продолжал идти. Как следствие, движение поездов приостановилось примерно на полтора часа.

Пострадавший умер до приезда скорой помощи.

Ранее сообщалось, что под Харьковом 15-летний велосипедист погиб под электричкой.

Об этом сообщает Нацполиция области.

Предварительно установлено, что во время движения в направлении Люботина поезд сообщением "Основа - Люботин" сбил несовершеннолетнего, который ехал на велосипеде.

От полученных травм 15-летний юноша погиб на месте.

Следствие продолжается, все подробности ЧП выясняются.

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