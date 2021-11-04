В Харьковской области за последние сутки зафиксировали более 1 600 тысяч новых зараженных ковидом.
Об этом сообщили в пресс-службе областного центра профилактики и контроля болезней.
За последние сутки на Харьковщине добавились 1656 новых случаев заражения коронавирусом и 21 летальный случай.
С начала пандемии в регионе официально COVID-19 заболели более 212 тысяч человек. Выздоровели более 173 тысяч заболевших. Более 34,2 тысяч зараженных находятся под меднаблюдением.
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От осложнений после коронавируса умерли 4782 зараженных.
Ранее сообщалось, что в харьковских больницах, принимающих пациентов с ковидом, не хватает более 2000 медиков.
Об этом сообщила заместитель харьковского городского головы по вопросам охраны здоровья и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.
"Мы потеряли много врачей за время карантина 2225 человек. Из них ушло от нас 665 врачей и 883 медицинских сестер. К сожалению, набрать людей в таком количестве на сегодняшний день невозможно", — сказала чиновница.
Также она добавила, что катастрофически не хватает семейных врачей, терапевтов, педиатров.
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