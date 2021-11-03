В Харькове у пьющей матери полицейские забрали 8-летнюю дочь.
Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.
В доме, где жил ребенок, не было отопления и продуктов.
Мать девочки часто употребляла алкоголь и вела безнравственный образ жизни.
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Ребенка забрали сотрудники полиции и направили на медицинское обследование в больницу.
На горе-мать составили админпротокол.
Ранее сообщалось, что в Харькове мать потеряла свою 2-летнюю дочь.
Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в Харьковской области.
Мужчина который увидел ребенка на улице без взрослых - сразу сообщил в полицию.
Спустя короткий период времени полицейские нашли мать, которая искала дочь.
Женщина объяснила, что во время прогулки потеряла из виду ребенка.
Мать вместе с родственниками искала девочку, но безрезультатно. Инспекторы провели с матерью профилактическую беседу.
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