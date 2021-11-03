В Харькове пенсионера чуть не убили из-за квартиры - появились подробности.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Во время расследования было установлено, что между 64-летним харьковчанином и 26-летней девушкой был заключен договор - она должна была ухаживать за мужчиной и в случае смерти пенсионера получить его квартиру.
Брат сиделки решил убить пенсионера, чтобы быстрее получить наследство.
Он с подельником решил отравить харьковчанина веществом, похожим на спирт.
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Однако их опередили и задержали. Если вину докажут - им грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.
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