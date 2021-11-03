В Харькове пенсионера чуть не убили из-за квартиры - появились подробности.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Во время расследования было установлено, что между 64-летним харьковчанином и 26-летней девушкой был заключен договор - она должна была ухаживать за мужчиной и в случае смерти пенсионера получить его квартиру.

Брат сиделки решил убить пенсионера, чтобы быстрее получить наследство.

Он с подельником решил отравить харьковчанина веществом, похожим на спирт.

Однако их опередили и задержали. Если вину докажут - им грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что наглые аферистки отобрали у 80-летней одинокой старушки последние копейки.

Граждане ромской национальности обокрали 80-летнюю старушку.

Одна из мошенниц пристала к бабушке с разговорами и отвлекала ту, пока остальные обыскали дом пенсионерки.

Они украли сбережения в 8 тысяч гривен. Пострадавшая обнаружила пропажу денег и обратилась в полицию.

Полицейские быстро установили где находятся воры.

В настоящее время полиция устанавливает причастность фигурантов к аналогичным преступлениям в других областях. Теперь аферистам грозит до шести лет тюремного заключения.

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