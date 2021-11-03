В Харькове зверски избили молодую девушку - ее экстренно госпитализировали в 4-ю неотложку в тяжёлом состоянии.
Так, сегодня, 3 октября около 2 ночи, три девушки распивали алкогольные напитки, громко говорили и пели песни, сообщает "Харьков лайф" в Телеграм.
Мимо проходила Валентина, которая сделала им замечание, после чего неадекватные девушки напали на нее и избили.
Известно, что пострадавшая доставлена в 4-ю неотложку в тяжёлом состоянии. У неё двое маленьких детей.
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Ранее сообщалось, что в Харькове подростки избили мужчину.
Происшествие произошло на площади Поэзии.
Двое взрослых мужчин подошли к пьяной 14-летней девочке и предложили выпить, один из мужчин начал приставать к несовершеннолетней и даже усадил ее на свои колени.
Девушка обратилась к прохожим и просила у них помощи.
Позже появилась подруга девушки, которая рассказала своим друзьям, что неизвестный мужчина подкатил к 14-летней подруге и те напали на него. В сети появилась информация, что нападавших было около 30 человек.
На место вызвали скорую и полицию.
К слову, что стрельба прогремела в школе, первые детали.
А еще Politeka писала, что парень стрелял на улице из пневматической винтовки по стаканам и одна пуля задела 14-летнего парня.
Также Politeka сообщала, что в школьном дворе в городе Черноморске Одесской области звучали выстрелы из оружия.