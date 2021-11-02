В Харькове ушел из жизни инженер кафедры органической химии Дмитрий Сидоренко.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского национального университета имени Каразина.
На 40-м году жизни скончался инженер 1-й категории кафедры органической химии химического факультета Дмитрий Юрьевич Сидоренко.
"Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Юрьевича, разделяем горечь потери. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах!" – говорится в сообщении.
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О причинах трагедии в данный момент не сообщается.
Ранее сообщалось, что от осложнений ковида ушли из жизни украинские писатели Тимур и Елена Литовченко.
Пара литераторов прожила вместе 37 лет.
Писатели Литовченко хорошо известны украинскому читателю. Елена Литовченко автор нескольких авантюрно-исторических романов и детективов. Ее муж Тимур писал фантастику в разных жанрах.
Дочь писателей Людмила сообщила, что они не были привиты от ковида, так как у обоих были противопоказания к вакцинации.
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Как сообщала Politeka, беда случилась в больницах Киева, медики работают на пределе своих возможностей.
Также Politeka писала, что Украина не справляется с коронавирусом, скорые едут по четыре часа.