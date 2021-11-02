В Харькове задержали самолет, в салоне которого мужчина решил покурить. Всем пассажирам пришлось ждать приезда полиции.

Об этом рассказала пассажирка самолета Арина на своей странице в Instagram.

Самолет направлялся из Турции и первые "приключения" начались еще там. Сначала задержали вылет, потому что искали пассажира который вовремя не пришел на посадку.

"Когда этого пассажира привезли отдельно, я заметила что он в состоянии алкогольного опьянения", — написала в сториз пассажирка.

Затем, на протяжении всего полета к нему постоянно подходили стюарды, а старший стюард делал замечание, что пассажир без маски.

"Девушка, что сидела у него попросили пересадить его", — далее рассказывает Арина.

Уже после приземления старший стюард в очередной раз обратился к проблемному пассажиру. Оказалось, что он несколько раз на перелет начинал курить. Поэтому вскоре все пассажиры самолета должны были оставаться на своем месте до приезда полиции.

Как отметила Арина, у мужчины забрали паспорт и посадочный талон. Через 15 минут нарушителя забрала полиция.

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