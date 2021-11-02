В Харькове в связи с высокой смертностью от ковида родственники умерших вынуждены ждать в очереди на кремацию по 10 дней.

Об этом сообщает "Newsroom".

Харьковчанке пришлось ждать кремации близкого родственника 10 дней.

"В частной ритуальной службе нам сказали, что сейчас крематорий очень загружен. 10 дней тело находилось в морге, и 27-го подошла очередь на кремацию", – говорит харьковчанка.

Сотрудник частной ритуальной службы Олег сообщил, что машин и работников катастрофически не хватает.

"Сейчас все завалено телами — морги, крематории, сохранения. Машин и людей катастрофически не хватает. Заказать гроб, покрывало и автомобиль для последующей кремации в Харькове обойдется в 8000 гривен. Но сейчас очень большая очередь", - рассказал Олег.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области больше тысячи людей заболели ковдом - появилась статистика по региону.

Харьковская область остается среди регионов, где ежедневно регистрируют наибольшее количество случаев коронавируса.

За минувшие сутки, 1 ноября, в области заболели еще 1337 человек,.

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 208 979 случаев.

Выздоровели от болезни 922 человека, всего – 170 889. От осложнений ковида умерли 17 больных, за весь период пандемии – 4739.

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