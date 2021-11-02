В Харьковской области больше тысячи людей заболели ковдом - появилась статистика по региону.
Харьковская область остается среди регионов, где ежедневно регистрируют наибольшее количество случаев коронавируса.
За минувшие сутки, 1 ноября, в области заболели еще 1337 человек, сообщают в МОЗ Украины.
Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 208 979 случаев.
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Выздоровели от болезни 922 человека, всего – 170 889. От осложнений ковида умерли 17 больных, за весь период пандемии – 4739.
Ранее сообщалось, что украинцам показали ужасные условия в больницах -пациенты лежат часами на полу.
Об этом сообщил народный депутат Александр Сухов и поделился фото из больницы в Луганской области.
Политик рассказал, что персонала в разгромленных больницах не хватает.
Система здравоохранения оказалась не готова к следующей волне коронавируса, о которой знали абсолютно все.
"Как следствие, пациенты, если упали, лежат часами на полу. Люди ходят в туалет в ведро посреди палаты, там же все едят", - сообщил Сухов.
Посреди палаты можно заметить ведра, в которые приходится ходить в туалет пациентам.
"Цензурных слов нет, одни эмоции…", - написал политик.
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