В Харькове заминировали торговый центр - посетителей просят покинуть здание.
Телеграм-канал сообщил, что по состоянию 16:34 в ТРЦ началась эвакуация.
"Просим всех покинуть здание торгового центра в связи с информацией о заминировании здания. Просим сохранять спокойствие!", - говорится в сообщении.
Видео можно увидеть здесь.
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Вся информация и подробности инцидента - выясняются.
Ранее мы писали, под Одессой мужчина по неизвестным причинам поджег и взорвал гранату в жилом доме.
По словам очевидцев, житель Усатова напился и хотел подорваться в собственном доме.
"Вызвал сам же полицию и угрожал взорвать гранату и поджечь дом. В итоге слово сдержал: вначале он поджёг дом, а после взорвал себя гранатой, когда приехали правоохранители», - рассказали свидетели.
Напомним, что про угрозу взрыва: съехались саперы и полиция, первые подробности
Также Politeka сообщала, дети ради забавы "заминировали" школу: что им грозит за это.