В Харькове заминировали торговый центр - посетителей просят покинуть здание.

Телеграм-канал сообщил, что по состоянию 16:34 в ТРЦ началась эвакуация.

"Просим всех покинуть здание торгового центра в связи с информацией о заминировании здания. Просим сохранять спокойствие!", - говорится в сообщении.

Видео можно увидеть здесь.

Вся информация и подробности инцидента - выясняются.

Ранее мы писали, под Одессой мужчина по неизвестным причинам поджег и взорвал гранату в жилом доме.

По словам очевидцев, житель Усатова напился и хотел подорваться в собственном доме.

"Вызвал сам же полицию и угрожал взорвать гранату и поджечь дом. В итоге слово сдержал: вначале он поджёг дом, а после взорвал себя гранатой, когда приехали правоохранители», - рассказали свидетели.

Напомним, что про угрозу взрыва: съехались саперы и полиция, первые подробности

Также Politeka сообщала, дети ради забавы "заминировали" школу: что им грозит за это.