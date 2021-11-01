В Харькове осенние каникулы решили продлить из-за карантина - это связано с необходимостью сдержать распространение ковида.

Об этом сообщили в мэрии Харькова.

Директор Департамента образования Ольга Деменко заявила, что каникулы в Харькове продлятся еще неделю.

Осенние каникулы в харьковских школах будут длиться до 7 ноября.

Напомним, что дети ушли на каникулы на неделю раньше, 18 октября.

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Ранее сообщалось, что в Украине приняли решение разрешить делать ковид-прививки детям с 12 лет.

Об этом стало известно из приказа Министерства здравоохранения Украины.

Согласно приказу, подростков в возрасте 12-17 лет можно вакцинировать препаратом Comirnaty компании Pfizer/BioNTech.

Две дозы вакцины вводятся с интервалом 21-28 суток. Вакцинация противопоказана при наличии аллергической реакции на компоненты препарата.

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