От осложнений ковида ушли из жизни украинские писатели Тимур и Елена Литовченко.
Об этом сообщили в издательстве "Фолио".
"С глубокой печалью сообщаем, что пандемия коронавируса унесла жизни двух наших талантливых и преданных авторов", – написали на странице издательства.
Пара литераторов прожила вместе 37 лет.
Писатели Литовченко хорошо известны украинскому читателю. Елена Литовченко автор нескольких авантюрно-исторических романов и детективов. Ее муж Тимур писал фантастику в разных жанрах.
Счастливую Софию Ротару в окружении родных засняли с младенцем на руках: "Из роддома..."
Дикусар из «Танців з зірками» поразил трюками на пилоне, кадры уже в сети: «Это просто разрыв»
Юный победитель "Співають всі" сошелся с известной певицей: "На следующей неделе..."
Счастливую Софию Ротару в окружении родных засняли с младенцем на руках: "Из роддома..."
Жена ведущего "Україна має талант" Решетника поделилась неприятным известием: "Я не понимаю..."
Дочь писателей Людмила сообщила, что они не были привиты от ковида, так как у обоих были противопоказания к вакцинации.
"У мамы были осложнения с ногой, воспаление эндопротеза коленного сустава. Папа был инвалидом первой группы, а кроме этого у него был повышенный сахар и другие болезни", – сообщила Людмила Литовченко.
Напомним, вирус унес жизнь молодой украинской учительницы: накануне родила ребенка
Как сообщала Politeka, беда случилась в больницах Киева, медики работают на пределе своих возможностей.
Также Politeka писала, что Украина не справляется с коронавирусом, скорые едут по четыре часа.