От осложнений ковида ушли из жизни украинские писатели Тимур и Елена Литовченко.

Об этом сообщили в издательстве "Фолио".

"С глубокой печалью сообщаем, что пандемия коронавируса унесла жизни двух наших талантливых и преданных авторов", – написали на странице издательства.

Пара литераторов прожила вместе 37 лет.

Писатели Литовченко хорошо известны украинскому читателю. Елена Литовченко автор нескольких авантюрно-исторических романов и детективов. Ее муж Тимур писал фантастику в разных жанрах.

Дочь писателей Людмила сообщила, что они не были привиты от ковида, так как у обоих были противопоказания к вакцинации.

"У мамы были осложнения с ногой, воспаление эндопротеза коленного сустава. Папа был инвалидом первой группы, а кроме этого у него был повышенный сахар и другие болезни", – сообщила Людмила Литовченко.

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Как сообщала Politeka, беда случилась в больницах Киева, медики работают на пределе своих возможностей.

Также Politeka писала, что Украина не справляется с коронавирусом, скорые едут по четыре часа.