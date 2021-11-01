На ж/д переезде в Харьковской области поезд врезался в машину - есть пострадавшие.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковщины.
63-летняя водитель выехала на ж/д на запрещенный сигнал.
В это время пассажирский поезд " Лисичанск-Ужгород" совершил боковое столкновение в правую часть автомобиля.
У автомобиля полностью смята передняя часть - пострадавшую женщину доставили в больницу.
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Ранее сообщалось, что под Харьковом 15-летний велосипедист погиб под электричкой.
Об этом сообщает Нацполиция области.
Предварительно установлено, что во время движения в направлении Люботина поезд сообщением "Основа - Люботин" сбил парня, который ехал на велосипеде.
От полученных травм 15-летний юноша погиб на месте.
Следствие продолжается, все подробности ЧП выясняются.
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