На ж/д переезде в Харьковской области поезд врезался в машину - есть пострадавшие.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковщины.

63-летняя водитель выехала на ж/д на запрещенный сигнал.

В это время пассажирский поезд " Лисичанск-Ужгород" совершил боковое столкновение в правую часть автомобиля.

У автомобиля полностью смята передняя часть - пострадавшую женщину доставили в больницу.

Следователи открыли уголовное производство. Максимальное наказание-до трех лет ограничения свободы.

Ранее сообщалось, что под Харьковом 15-летний велосипедист погиб под электричкой.

Об этом сообщает Нацполиция области.

Предварительно установлено, что во время движения в направлении Люботина поезд сообщением "Основа - Люботин" сбил парня, который ехал на велосипеде.

От полученных травм 15-летний юноша погиб на месте.

Следствие продолжается, все подробности ЧП выясняются.

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