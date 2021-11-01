В харьковскую реку сливают неизвестные вещества - вода преобрела неестественый цвет и поседела.

Открыто уголовное производство, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

Правоохранители выяснили, что за карьером по проспекту Гагарина в открытом канализационном стоке вода имеет неестественный цвет.

Известно, что образцы воды направили на экспертизу.

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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 242 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Харькове маршрутчик, перевозивший "лишних" пассажиров заплатит немаленький штраф.

В Харькове суд оштрафовал водителя, перевозившего пассажиров в количестве превышающем допустимое, говорится в постановлении Киевского районного суда.

В салоне маршрутки находились 38 пассажиров, что превышает количество мест для сидения.

транспорт, маршрутка

Водитель нарушил требования постановления Кабинета министров.

Суд оштрафовал мужчину на 17 тыс. грн по ч. 1 ст. 44-3 КУоАП.

Напомним, о новой мутации коронавируса: известный ученый раскрыл украинцам, в чем опасность.

Как сообщала Politeka, беда настигла украинцев с поддельными сертификатами: все в тяжелом состоянии.

Также Politeka писала, новые правила карантина вступили в силу, автобусы отменяют рейсы: боятся штрафов.