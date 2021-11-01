В харьковскую реку сливают неизвестные вещества - вода преобрела неестественый цвет и поседела.
Открыто уголовное производство, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.
Правоохранители выяснили, что за карьером по проспекту Гагарина в открытом канализационном стоке вода имеет неестественный цвет.
Известно, что образцы воды направили на экспертизу.
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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 242 Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что в Харькове маршрутчик, перевозивший "лишних" пассажиров заплатит немаленький штраф.
В Харькове суд оштрафовал водителя, перевозившего пассажиров в количестве превышающем допустимое, говорится в постановлении Киевского районного суда.
В салоне маршрутки находились 38 пассажиров, что превышает количество мест для сидения.
Водитель нарушил требования постановления Кабинета министров.
Суд оштрафовал мужчину на 17 тыс. грн по ч. 1 ст. 44-3 КУоАП.
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