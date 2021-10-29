Двойная трагедия произошла в Харькове сегодня утром - очевидцы в сети раскрыли детали.

Как сообщает телеграм-канал "Труха", утром, 29 октября, в Харькове насмерть сбили двух человек.

"Максимально недоброе утро: сразу два сбитых насмерть человека. Один мужчина сбит бусом на Массельского, второй в районе Рай-Еленовки, недалеко от взорванной заправки", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области электричка сбила человека - появились подробности.

Так, в пгт. Слатино Харьковской области 28 октября произошла смертельная авария на ж/д, говорится в ежесуточном отчете об оперативной обстановке в Харьковской области.

На железнодорожном перегоне «Харьков-Козачья Лопань» электропоезд насмерть сбил мужчину 1937 года рождения.

Задержка движения поезда составила 3 часа 12 минут.

Напомним, юную девушку сбил поезд на переезде под Харьковом: видео момента

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