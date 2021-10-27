Харьковская область продолжает находиться в оранжевой зоне карантина с превышением эпидемиологических показателей по двум пунктам.

В Минздраве опубликовали данные.

В регионе повышен уровень заболеваемости в 9,56 раза (717 случая на 100 тысяч человек, при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения).

Кроме того превышен уровень госпитализации (101,6 на 100 тысяч населения, при максимально допустимых 60).

На грани допустимого находится показатель загруженности койко-мест в опорных больницах (64,8%, при максимально допустимых 65%).

К слову, за последние сутки, на утро 27 октября, в Украине было зафиксировано 22 574 новых случаев заболеваемости COVID-19. Среди них инфекции диагностировали у 1532 детей и 399 медработников.

За минувшие сутки в больницы страны были госпитализированы 5925 человек. Медики зафиксировали 692 летальных случая.

Напомним, что 26 октября было зафиксировано 734 смертей от COVID-19 и осложнений после него.

Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Днепропетровской (1874), Харьковской (1641), Одесской (1477), Львовской (1426) областях и г. Киев (1416).

Также, за прошедшие сутки зафиксировано наибольшее количество лиц, что было вакцинировано - 291 тыс. граждан

Напомним, вирус унес рекордное количество жизней в Украине: тревожная статистика.

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