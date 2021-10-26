В Харькове оштрафовали продавца, который торговал российскими конфетами.
Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы.
"Подсанкционные российские товары не должны продаваться в Украине. Эта продукция завозится и реализуется на территорию страны незаконно. Подтвердить качество и безопасность такой продукции невозможно.
Удивительно, что до сих пор, несмотря на вооруженную агрессию, у кого-то хватает совести нарушать эту норму закона", - отметила председатель Госпродпотребслужбы.
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Ранее сообщалось, что в Харькове парень распылил перцовый баллончик в глаза пожилому мужчине.
Известно, что пенсионер был одет в кофту с надписью «СССР» на спине.
Видео случившегося было опубликовано в Telegram-канале "Катарсис".
Пострадавший отскочил в сторону и закрыл лицо руками. Автор видео спокойно покинул место происшествия.
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