Подтвердить качество и безопасность такой продукции невозможно

В Харькове оштрафовали продавца, который торговал российскими конфетами.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы.

"Подсанкционные российские товары не должны продаваться в Украине. Эта продукция завозится и реализуется на территорию страны незаконно. Подтвердить качество и безопасность такой продукции невозможно.

Удивительно, что до сих пор, несмотря на вооруженную агрессию, у кого-то хватает совести нарушать эту норму закона", - отметила председатель Госпродпотребслужбы.

Ранее сообщалось, что в Харькове парень распылил перцовый баллончик в глаза пожилому мужчине.

Известно, что пенсионер был одет в кофту с надписью «СССР» на спине.

Видео случившегося было опубликовано в Telegram-канале "Катарсис".

Пострадавший отскочил в сторону и закрыл лицо руками. Автор видео спокойно покинул место происшествия.

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