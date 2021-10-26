В Харькове парень распылил перцовый баллончик в глаза пожилому мужчине.

Известно, что пенсионер был одет в кофту с надписью «СССР» на спине.

Видео случившегося было опубликовано в Telegram-канале "Катарсис".

Пострадавший отскочил в сторону и закрыл лицо руками. Автор видео спокойно покинул место происшествия.

Видео можно увидеть здесь.

"Мерзко, подло. Увидел бы такое, при**рку в табло зарядил бы обязательно", "Вот это то ,что вседозволенность!молодежь сходит с ума!", "Боже люди,что Вы творите,зачем брызгаете.Ходит в кофте и пусть ходит.У кого,что есть,то и носит.У нас у Всех родственники живут в России.Одумайтесь", "Почему таких называют патриотами? Разве патриотизм в этом выражается, разве так любят неньку? Он хоть одну книжку украінськоі літератури прочитал, хоть один вирш знает? А историю Украины хотя бы читал?", - пишут украинцы.

К слову, в Харькове убрали "советские улицы", детали решения: "Это коммунистические названия"

Как сообщала Politeka, на первом этаже Харьковского горсовета сняли орден Ленина, фото: "Потому что ему там не место"

Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".