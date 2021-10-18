На Харьковщине бойцовские собаки загрызли женщину.

Об этом сообщает полиция области.

К оператору на линию 102 позвонила женщина и сообщила, что обнаружила тело своей соседки, которую загрызли собаки.

Информация поступила в полицию 16 октября около 17:00.

Полицейские установили личность погибшей - это 81-летняя жительница дома. Погибшая и ее дочь держали дома 5 собак бойцовской породы.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее сообщалось, что в Харькове выбросили с балкона щенков.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

В сети публикуют фото с места несчастья, на котором видно, что погибли по меньшей мере пять щенков.

Кроме того появились кадры, где зафиксировано, что на балконе осталась собака породы шпиц.

Пользователи сети предполагают, что это могли быть ее щенки.

Напомним, на Одесчине неадекват на авто гонялся за собакой по улицам.

Также Politeka сообщала, что живодер устроил переполох в Харькове, съехалась полиция.

Ранее Politeka писала о том, что в Днепре спасли измученную живодером собаку.