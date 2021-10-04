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В Харькове ребенок отравился газом

Об этом говорится в постановлении Московского районного суда.

Харьковчанин оставил малолетнего сына без присмотра - в результате ребенок надышался бытовым газом.

Ребенка госпитализировали в Областную детскую клиническую больницу №1.

На суде мужчина вину признал. Суд привлек его к административной ответственности в виде предупреждения, также мужчина должен заплатить 454 грн судебного сбора.

Недавно сообщалось, что в Харькове школьник устроил стрельбу.

Стрельба произошла на детской площадке, в результате которой пострадали несколько детей.

"Малолетний гангстер устроил стрельбу на детской площадке на Асхарова, 5. Стрелял по детям, несколько пострадавших, пистолет тяжелый, для детей сила удара мощнейшая. Пистолет отобрали. Полиция на месте. Вызвали родителей стрелка", - говорится в сообщении.