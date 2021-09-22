На Харьковскую область идет аномальный холод
Об этом на своей странице в
Температура воздуха в течение дня в Харьковской области будет колебаться в пределах +6... +10 градусов.
Ближайшей ночью возможны на почве заморозки.
"Ветер завтра будет преобладать северо-западного направления, в западных областях может быть резким. Между прочим, в пятницу ветер усилится во всей Украине и будет достигать штормовых порывов!" - написала Диденко.
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Снег и заморозки обрушатся на Украину, синоптики озвучили неутешительный прогноз: когда ждать похолодания
Ранее синоптики сообщали, что погода в Украине в октябре ожидается с резкими скачками температуры, сильными дождями, градом, заморозками и даже первым снегом.
Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что к концу первой декады октября потеплеет, а середина месяца принесет сентябрьские температуры - около +20 тепла, сухо, солнечно. Самым теплым станет праздник Покровы, 14 октября.
Напомним, что стало известно, когда в Украине пойдет первый снег: когда осень преподнесет сюрприз.
Как сообщала Politeka, грозы и жара разделят Украину, погода резко испортится: каким регионам не повезет.
Также Politeka писала, что сильная гроза надвигается на южный регион, украинцев предупредили об опасности.