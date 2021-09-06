В Харькове протестуют работники авиазавода

Харьковчане требуют выплаты долгов по зарплате, передает "Суспільне".

Работников выводят на работу один-два раза в неделю и выплачивают зарплату, которая в среднем достигает трех тысяч гривен.

"Возле Авиазавода какая-то движуха. Говорят из-за невыплаты зарплат. Ждали представителя из ОГА, никто не пришёл. Собираются сами пойти туда и спросить за деньги", - сообщают местные телеграм-каналы.

К слову, средняя заработная плата одного штатного работника в Харьвое составляла 10 364 гривны, что в 1,7 раз выше уровня минимальной зарплаты, передает "Слобідський край".

Размер средней зарплаты увеличился почти на 13 %.

Наиболее оплачиваемой остается сфера информации и коммуникации, средняя зарплата там составила 26 623 гривны. В финансовой и страховой деятельности – 17 270 гривен.

Самый низкий уровень оплаты труда наблюдался в сфере организации питания - 6 345 гривен.

Напомним, что больше половины украинцев оказались нищими, денег не хватает даже на еду.

Как сообщала Politeka, в Украине хотят увеличить выплаты, кто сможет претендовать на новые деньги.

Также Politeka писала, что зарплата украинцев возрастет в следующем году.