В Харькове протестуют работники авиазавода
Харьковчане требуют выплаты долгов по зарплате, передает "Суспільне".
Работников выводят на работу один-два раза в неделю и выплачивают зарплату, которая в среднем достигает трех тысяч гривен.
"Возле Авиазавода какая-то движуха. Говорят из-за невыплаты зарплат. Ждали представителя из ОГА, никто не пришёл. Собираются сами пойти туда и спросить за деньги", - сообщают местные телеграм-каналы.
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К слову, средняя заработная плата одного штатного работника в Харьвое составляла 10 364 гривны, что в 1,7 раз выше уровня минимальной зарплаты, передает "Слобідський край".
Размер средней зарплаты увеличился почти на 13 %.
Наиболее оплачиваемой остается сфера информации и коммуникации, средняя зарплата там составила 26 623 гривны. В финансовой и страховой деятельности – 17 270 гривен.
Самый низкий уровень оплаты труда наблюдался в сфере организации питания - 6 345 гривен.
Напомним, что больше половины украинцев оказались нищими, денег не хватает даже на еду.
Как сообщала Politeka, в Украине хотят увеличить выплаты, кто сможет претендовать на новые деньги.
Также Politeka писала, что зарплата украинцев возрастет в следующем году.