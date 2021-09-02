К слову, недавно под Харьковом жители во время копки металла обнаружили авиабомбы и снаряды.

Об этом рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Всего пиротехники уничтожили 4 боеприпаса, из которых: 2 авиационные бомбы калибра 50 и 250, 2 артснаряда калибра 105 и 76 мм.

250-килограммовую немецкую бомбу SC-250 нашли возле села Пятницкое возле Печенежского водохранилища.

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