В Харькове за преступным занятием застали 29-летнюю девушку
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Установлено, что девушка сотрудничала с интернет-магазином, получала наркотики, фасовала их и раскладывала закладки.
В ходе расследования разоблачили девять эпизодов преступной деятельности.
Ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины.
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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 10 лет с конфискацией имущества.
К слову, недавно под Харьковом жители во время копки металла обнаружили авиабомбы и снаряды.
Об этом рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Всего пиротехники уничтожили 4 боеприпаса, из которых: 2 авиационные бомбы калибра 50 и 250, 2 артснаряда калибра 105 и 76 мм.
250-килограммовую немецкую бомбу SC-250 нашли возле села Пятницкое возле Печенежского водохранилища.
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