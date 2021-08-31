В Харькове молния попала прямо в флагшток

Об этом сообщилил в телеграм-канале "Веха".

"Молния ударила прямо во флагшток. Но не на тех напали, тримаємось", - говорится в сообщении.

Момент попал на видео.

Напомним, что к 30-летию независимости Украины в Харькове решили соорудить самый выской флагшток в стране и Европе.

Он установлен в парковой зоне вдоль Сергиевской площади.

Высота флагштока составляет 101 метр – это рекордная высота в Украине.

На Сергеевской площади торжественно подняли флаг на день независимости Украины на самом высоком в Европе флагштоке.

К слову, Херсоне упал самый высокий флагшток области

Известно, что его установили недавно ко Дню Независимости.

Флагшток рухнул на элитный кроссовер Lexus, который был припаркован совсем рядом.

Об этом рассказал пользователь сети Cеpгей Ильин. По его словам, пpи уcтановке флагштока возле "аpеcтанки" что-то пошло не по плану и он рухнул.

Очевидцы сообщили, что, к счастью, обошлоcь без жеpтв.

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